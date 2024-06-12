【新品•未使用】アシックス　テニスシューズ　オールコート　サイズ25cm

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商品詳細
【新品】ですが展示品のテニスシューズです。神経質な方のご購入は御遠慮下さい。☆asics／アシックス テニスシューズ☆対応コート···オールコート☆サイズ···25cm☆性別···ユニセックス
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