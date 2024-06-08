イーグルス　辰己涼介　ユニフォーム　最終値下げ

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商品詳細
辰己涼介選手ユニフォームLサイズルーキーイヤーのみ背負っていた背番号7新品で購入し自宅に保管してました。着用無し。タグは切ってありますよろしくお願い致します。野球チーム···東北楽天ゴールデンイーグルス
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