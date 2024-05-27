ベッカム　サンジェルマン　レプリカ　上下　32番

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商品詳細
パリ サンジェルマン時代背番号32番ベッカム選手のレプリカユニフォームですサイズ···Sチーム名/国外···パリ・サンジェルマンFC中古品にご理解のある方のみよろしくお願いします。Tシャツ肩幅40センチ身幅43センチ着丈69センチハーフパンツ平置きサイズ約30センチ（ゴムなので伸びます）#サッカー#ゲームシャツ#フットボールシャツ#リーグアン#Jリーグ#プレミアリーグ#ブンデスリーガ#リーガエスパニョーラ#セリエA#フライエミレーツ#psg
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