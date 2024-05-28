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umbro アンブロ　キッズ　160サイズ　ベンチコート
商品番号 R81727544008
商品名

umbro アンブロ　キッズ　160サイズ　ベンチコート
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★フォロワー様表示価格より¥200お値引き致します✨コメントから『フォローしました』とお声掛けください！　ご新規様大歓迎です✨★おまとめ割も大歓迎✨コメントからお声掛けください！★お値引き大歓迎です✨希望額を載せてコメントからお声掛けください！できる限りでお応え致します！★即購入も大歓迎です✨※フォロー割¥1400以下対象外です。#hako★のアパレル全商品↑↑↑↑メンズ、レディース、子供服他にも扱ってます！ぜひご覧になってみてください✨✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••【ブランド】umbroアンブロ【サイズ】サイズ160身長155〜165㎝胸囲76〜84㎝胴囲62〜70㎝（メーカー記載）着丈約105㎝裄丈約80㎝身幅約56㎝平置き実寸（誤差ご容赦ください）【カラー】ブラック　黒ブルー　青【素材】表地ポリエステル100%裏地ポリエステル100%中わたポリエステル100%【特徴】umbroキッズサイズ160のベンチウォーマーです！男女問わずお使い頂けるアイテムです✨おすすめです✨近くで見ないと分からない程の汚れ、ほつれなどありますが（写真参照）、使用感も少なくて、古着を気にされない方ならまだまだお使いになれる商品です。1着限りの商品でこちらは他のサイトなどでも出品していますので、気に入って頂けたら　ぜひこの機会にお買い求めください✨安心のブランド　親子コーデ　キッズ　女の子　男の子　サッカー　野球　スポーツコーデ　防寒#hako★のアパレル全商品■ご購入にあたり　プロフィールをご覧くださいませ最後までご覧頂きまして　　　　　ありがとうございました✨カラー···ブラック丈···長袖種類···ピステ・防寒ウェア
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