新品 ナイキ ジャケット DRI-FIT チーム ウーブン　ネイビー　M

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商品詳細
説明▪️商品名 ニットジャケットDRI-FITチームウーブンジャケットスポーツウェアメンズネイビーMサイズ◇優れた速乾性と伸縮性。◇ナイキDri-FITジャケットは、4方向に伸縮性のある素材で体を暖かくカバー。速乾性テクノロジーにより、ジムの内外でさらりとした着心地をキープします。■素材:本体:ポリエステル100％▪️品番 CU4954-451■サイズ:M:胸囲/91.5~97cm▪️色 ネイビー#ブラジル代表#サッカー#フットサル#ユニフォームブラジル代表サッカーフットサルユニフォーム#アンブロ#umbro#サッカー#フットボール#トレーニング#training#メンズ#ウェア#ジャージ#スウェット#ライフスタイル#カジュアル#ムーブウェア#スポーツ#ルースイソンブラ#LUZeSOMBRA#ケルメ#KELME#ナイキ#アディダス#アスレタ#サッカー#フットサル#ランニング#スポーツ#冬#ジャージ#裏起毛#ピスて#中綿#インシュレーション
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