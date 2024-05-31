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商品詳細
2023WBC日本代表ダブルコインフォトミント大谷翔平選手(打者)MADEINTHEUSATheHighlandMint社製サイズ：約50.8x34.8cm素材：ウッドフレーム+紙コイン：約φ3.9cmブロンズシリアル番号入り数量限定2,000個※WBCの許諾を得た正規品です。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···写真
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2023 WBC 日本代表 ダブルコインフォトミント 大谷 翔平選手(打者)
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