硬式テニスガットルキシロンアルパワー115シルバー3張りセット

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用途···硬式テニスガット種類···ルキシロン アルパワー1153張りセットガットの素材···ポリエステルシルバー普通の太さというのが1.30mmから1.25mmに変わっている昨今、細めは1.20mmを指し、1.15mmはリスクの少ない極細ゲージというべきサイズになっています。ひと昔前のポリガットしか知らない人は、この弾力感と玉持ち感に少し驚かれるのではないでしょうか。リール切り売り。正規代理店経由品です。返品交換はできません。定価¥10.230種類···テニスガットガットの素材···ポリエステル種類···テニスガット