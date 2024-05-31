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硬式テニスガットルキシロンアルパワー115シルバー3張りセット
商品番号 X74406221008
商品名

硬式テニスガットルキシロンアルパワー115シルバー3張りセット
ブランド名 ルキシロン
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用途···硬式テニスガット種類···ルキシロン　アルパワー1153張りセットガットの素材···ポリエステルシルバー普通の太さというのが1.30mmから1.25mmに変わっている昨今、細めは1.20mmを指し、1.15mmはリスクの少ない極細ゲージというべきサイズになっています。ひと昔前のポリガットしか知らない人は、この弾力感と玉持ち感に少し驚かれるのではないでしょうか。リール切り売り。正規代理店経由品です。返品交換はできません。定価¥10.230種類···テニスガットガットの素材···ポリエステル種類···テニスガット
http://narcologia.ru/goods/response697942.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless905859.html
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