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テニスジュース
商品番号 G68247178553
商品名

テニスジュース
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　YONEXテニスシューズパワークッションSHT205使う機会がなくて新品未使用です。品番　SHT105カラー　ホワイトサイズ　26.5タグ付定価7700円　初級者から中級者向けのエントリーモデルサイズ···26.5サイズ···26〜26.5cm性別···レディースメンズ兼用
http://narcologia.ru/goods/slide64087.html
http://narcologia.ru/goods/enquire132889.html
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