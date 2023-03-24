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2023個限定【WBC2023】優勝記念日本代表ゴールドコイン 記念グッズ
商品番号 W80384748069
商品名

2023個限定【WBC2023】優勝記念日本代表ゴールドコイン 記念グッズ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 10,692 円
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商品詳細

☆メルカリ便匿名配送☆ワイワイのページを見て頂きありがとうございます！まとめ買い歓迎です！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ワイワイショップ※シリアルナンバーは33・57・60がございます。　希望ナンバーをコメントにてお知らせください。　在庫状況によってはご希望に添えない事があります。【全世界２０２３個限定】2023WBC日本代表優勝記念コインです。当商品は、WBC日本代表優勝記念ゴールドコインです。激闘を制し、優勝を勝ち取った日本代表の快挙を刻むメモリアルアイテム。アクリルコインケースとジュエリーケース付きで、シリアル番号入りです。【商品スペック】MADEINUSATheHighlandMint社製素材：コイン：約φ3.9cm24ktゴールドメッキアクリルコインケースジュエリーケース（ブラック）シリアル番号入り全世界2023個限定※WBCの許諾を得た正規品です。【注意】※アメリカ輸入製品となりますので、多少の傷(コインの細い傷など)、外箱の凹み、折れ目は返品・交換対象外となります野球チーム...野球日本代表
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