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ヨネックス テニスシューズ ソニケージ（スカイブルー）27.5cm
商品番号 D40616141140
商品名

ヨネックス テニスシューズ ソニケージ（スカイブルー）27.5cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応コート...オールラウンドサイズは27.5cmです。新品で購入してから自宅で保管していただけですので，新品に近い状態です。即購入可能です。簡易包装で発送することもありますので，その点をご了解いただいた上で購入をご検討いただければと思います。
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