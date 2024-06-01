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【新品　未使用】ヨネックス　ショルダーバッグ　BAG2364 黒
商品番号 I71790872287
商品名

【新品　未使用】ヨネックス　ショルダーバッグ　BAG2364 黒
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#カカオメンズアパレルはこちら■撥水仕様：撥水加工により一時的な雨に対応します。■RCファスナー：耐摩耗に優れたYKK社製の鞄向け特殊ファスナー。■サブ機能：正面ポケット、背面ポケット、内ポケット×3■サイズ：36×13×30（cm）■素材：ポリエステル◾️公式サイト価格:¥5,940◾️発売日2023年7月中旬7月に発売されたばかりの新作です。テニス、ゴルフ、バトミントン、卓球など、スポーツされる方どうですか？試合で頂きましたが使用しない為、出品致します。小さく折りたたんで発送させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/displease724531.html
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[ヨネックス テニス バッグ]ショルダーバッグ（BAG2364）

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ウインザーオンラインショップバッグ/ヨネックスのページです。

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