読売ジャイアンツ　巨人　ユニフォーム　村田選手

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商品詳細
ジャイアンツ村田修一選手のユニフォーム。男村田です。中古品ですのでご理解下さい。サイズ M肩幅 46cm身幅 52cm着丈 72cm
http://narcologia.ru/goods/insignificant576782.html
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