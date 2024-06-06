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GOSENテニスラケット2本＋カバー2袋合計4点セット
商品番号 V35894515281
商品名

GOSENテニスラケット2本＋カバー2袋合計4点セット
ブランド名 ゴーセン
特別価格 税込 2,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GOSENゴーセンテニスラケット✕2本カバー✕2袋合計4点身内が購入し使っていたものです。当方詳しくありませんので写真で見ていただいてご確認してください。スレとか削れとか剥げなどほとんどなく綺麗な方だと思いますがあくまで個人の主観にすぎませんので、中古品、素人保管であることご納得いただけましたらご購入くださいませ。カバーの一部汚れがそれぞれあります。その他も細かいキズ等はあるかと思います。よろしくお願い致します。
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