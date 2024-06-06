マスダゴルフ　フェアウェイウッド　masda FBL titanium 15°

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商品詳細
マスダゴルフ masdagolfFBLTITANIUMDRIVING番手:SPOON3Wロフト：15度長さ：43インチヘッド体積：223cc総重量：315gシャフト：MAGMAXEZ-12フレックス：Rグリップ：マスダ スリックフィットヘッドカバー：純正ヘッドカバー付15度のフルチタン。ぶっ飛びフェアウェイウッドです。コース使用無し、使用頻度は僅かの美品かと思いますが、状態は写真にてご判断ください。NC,NRで宜しくお願いいたします。種類···フェアウェイウッド
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