読売ジャイアンツ　吉川尚輝直筆サインボール

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商品詳細
読売ジャイアンツ吉川尚輝直筆サインボールです。中京学院大学時代のものです。背番号7WBCワールドベースボールクラシック侍ジャパン侍JAPANサムライ鈴木誠也坂本勇人大谷翔平直筆サイン色紙MLBメジャーリーグオールスターゲームロサンゼルスエンゼルス日本ハムファイターズ広島東洋カープ二刀流ミズノMIZUNOベースボール
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