【新品・未使用】ヨネックステニスシューズ　26.5cm

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商品詳細
品番 SHTS3MGC パワークッションソニケージ3MGCカラー 723（ブラック/ライムグリーン）サイズ 26.5cmオムニクレー用新品未使用 箱・タグ付き定価：13200円即購入可能神経質な方の購入はご遠慮願います
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