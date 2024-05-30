UMBRO アンブロ 半袖トレーニングシャツ メンズOサイズ

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商品詳細
商品名:UMBROアンブロ半袖トレーニングシャツメンズOサイズカラー:ホワイト/ネイビー/レッド素材:100%ポリエステル表記サイズ:O（XL）胸囲100身長180平置実寸総丈74脇下身幅54ラグランスリーブ首元からの袖丈39（エリ除く）素人採寸ですので多少の誤差があります。商品状態:とくに問題なく着用いただける状態になります。ユーズドですので神経質な方はご遠慮ください。サッカーNo.ZOO/9/23/
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