最安値‼️新品タグ付き‼️パインアレ　パインアメ❤️巾着　阪神

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宅急便コンパクトにて発送致します✨プチプチで梱包しますが発送による飴のカケや割れ、高温による飴の溶けはご容赦ください。阪神タイガースとパイン株式会社のパインアメがコラボレーションした新商品『阪神タイガースパインアレ』が登場！岡田監督がベンチで食べる様子が話題沸騰だったパインアメが、阪神タイガース18年ぶりの「アレ」を祝して、限定コラボデザインのパインアレ巾着の中にいっパイン◎■商品概要商品名：阪神タイガースパインアレ内容量：パインアメ24粒入（巾着サイズ：約200×200mm）発売日：2023年9月17日（日）賞味期限：2024年9月野球チーム···阪神タイガース