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- 【専用】鹿島アントラーズ 2023 ユニフォーム L 背番号19 エレケ【新品】
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商品詳細
【YurikoOkada様専用】2023年シーズンモデルJ1鹿島アントラーズナイキユニフォームサイズL公式オフィシャルエレケ背番号19【新品・未使用品】◆即購入OKです。◆タグ付き◆公式オンラインショップで購入した商品です。◆商品の状態は写真でご確認下さい。素人自宅保管の古着ですので、神経質な方はご遠慮下さい。◆小さく折り畳んでの発送をご了承の上、ご購入お願いします。◆商品名：Jリーグ鹿島アントラーズレプリカユニフォーム◆メーカー：NIKE（ナイキ）◆サイズ：L胸囲97cm〜103cm身長176cm〜185cm◆採寸：身丈約70cm、身幅約48cm（※素人採寸です。）◆素材：ポリエステル100%◆カラー：レッド（赤）◆特長：背番号19ELEKE丈···半袖カラー···レッドチーム名/国内···鹿島アントラーズリーグ···J1種類···レプリカユニフォームサイズ···L#鹿島#アントラーズ#Jリーグ#サッカー#ユニフォーム #エレケ
http://narcologia.ru/goods/ordering300479.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate50748.html
http://narcologia.ru/goods/slide391087.html
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ニュース | 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト
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