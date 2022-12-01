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NIKE ZOOM VAPOR AIR JORDAN3 テニスシューズ
商品番号 Y75364282655
商品名

NIKE ZOOM VAPOR AIR JORDAN3 テニスシューズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 13,066 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さいまして、誠に有難うございます。ブランド：NIKEナイキアイテム：ZOOMVAPORAIRJORDAN3　　　　　コートエアズームヴェイパーAJ3カラー　：WHITE/RACERBLUE-BLACKサイズ　：US9（JP27.0cm）アイテムコード：DV9367-100コンディション：新品未使用付属品　：BOX、タグ-商品説明-グランドスラム優勝20回、歴代通算1位タイに君臨、史上最高峰のテニスプレーヤーにも挙げられる、\"ROGERFEDERER(ロジャー・フェデラー)\"。彼がナイキと契約を結んでいた際のシグネチャーモデル\"ZOOMVAPOR\"シリーズからマイケル・ジョーダン\"とタッグを組んだ\"ZOOMVAPORAJ3\"の登場です。こちらの商品は新品未使用品になります。シューズボックスもタグ完備し、特筆するような汚れやダメージは見当たりませんが、あくまでも一度素人の手に渡ったお品物になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。返品・返金については承っておりません。ご購入手続き後、24h以内にお品物を出荷します。何卒宜しくお願い致します。#NIKE#ナイキ#airmax#エアジョーダン#RogerFederer#Federer#エアジョーダン3#フェデラー#ロジャーフェデラー#テニスシューズ#tennis#zoomvapor#zoomvaporrf#Alcaraz#アルカラスZOOMVAPORRF
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