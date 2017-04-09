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アビスパスクール130センチセット
商品番号 X25466595657
商品名

アビスパスクール130センチセット
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アビスパ福岡スクールユニフォーム上下130cmピステサイズ130cm文字に剥がれカケ等は見当たりません。これから始めるお子様にいかがですか？続くか分からないけど、揃えないといけないのでって思ってる方にオススメ!ご検討下さい。
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