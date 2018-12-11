ネクシーガ90S UL-1

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商品詳細
ネクシーガ90SのJAPANレッドカラーになります所々にキズがありますので完品をお求めの方はご遠慮下さいm(__)mソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）...〜94.9平方インチグリップサイズ...UL1ガットはポリアクション125を22ポンドで貼っておりますので到着した日からお使いになれますケースをお付け致します
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