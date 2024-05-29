2003年 阪神半被 平成15年優勝記念メモリアルアートボックス 星野仙一

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野球チーム···阪神タイガース#阪神タイガース#阪神ファン#半被#メモリアル#平成15年#セントラルリーグ優勝#額#星野仙一#77番優勝当時の半被とメモリアルグッズです。父が阪神ファンでしたが、80歳間近で身辺整理を始めたため不要となりました。長年実家の飾りだったため、劣化やキズなどあります。発送の際は出来る限り清掃してから発送します。年代モノのため、ご購入のご了承をお願い致します。価格相談も承ります。