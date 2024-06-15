ウイルソン テニスラケット プロ スタッフ X V14.0　2本セット

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２０２３年２月発売のプロスタッフXV14の2本での販売です。フェイスサイズ100インチ重さ315gバランス310mmサイズ:G2２０２３年４月購入 週５時間くらい ２本で交互に使用ガット テクニファイバーX-ONEBIPHASE1.25 黒及び赤 50P ※２本とも１５-２０時間使用（不要な方はカット可能）4月に購入して、２本交互に使用していましたので、実際は１本２か月くらいしか使用していませんので、程度はかなり良いと思います。赤いガットのラケットはフレーム片面に1-2ミリの傷が２か所あります。写真7枚目.8枚目黒いガットのラケットはフレーム両面に1-2ミリの傷が１-2か所あります。写真8枚目（1か所）.9枚目（2か所）小さな欠けですが、気になる方はご遠慮下さい。