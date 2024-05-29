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招福！ハチワレ 2点セット
商品番号 K61933634780
商品名

招福！ハチワレ 2点セット
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 5,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※発送時、圧縮します。ちいかわ招福！ハチワレぬいぐるみS招福！ハチワレマスコット2点セットタグ付き、新品未開封品です。ちいかわマーケットにて購入後、暗所に保管していました。発送の際はゆうパケットプラスを考えているため、圧縮させていただきます。初期傷等ある場合がございますので、何卒ご了承ください。人気タイトル···ちいかわ
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