招福！ハチワレ 2点セット

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商品詳細
※発送時、圧縮します。ちいかわ招福！ハチワレぬいぐるみS招福！ハチワレマスコット2点セットタグ付き、新品未開封品です。ちいかわマーケットにて購入後、暗所に保管していました。発送の際はゆうパケットプラスを考えているため、圧縮させていただきます。初期傷等ある場合がございますので、何卒ご了承ください。人気タイトル···ちいかわ
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