スコッティキャメロン フューチュラ5W パター

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2023年最新】フューチュラ 5W パターの人気アイテム - メルカリ

スコッティキャメロンフューチュラ5Wパターです♪35インチエースパターとして使用していましたが、入れ替えのため出品しました。購入先はグリーンジャケットです^^フェース面はとても綺麗ですよ。なお、商品到着後の返品、クレームは受付していません。ご理解の上、ご購入ください^^