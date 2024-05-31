スコッティキャメロン フューチュラ5W パター

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商品詳細
スコッティキャメロンフューチュラ5Wパターです♪35インチエースパターとして使用していましたが、入れ替えのため出品しました。購入先はグリーンジャケットです^^フェース面はとても綺麗ですよ。なお、商品到着後の返品、クレームは受付していません。ご理解の上、ご購入ください^^
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