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商品詳細
半年使用しました。（月２〜3回程の練習）塗装剥げがありますが、問題なく使用できます。ガット：マルチフォース(ミズノ)去年の全日本社会人選手権大会のブースにて張り替えました。サイズはUL2です。重さが標準でグリップが少し太いです。即購入OK早い者勝ちです。
http://narcologia.ru/goods/plaque431007.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion98278.html
http://narcologia.ru/goods/stair417000.html
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ジオブレイク 80V UL2 早い者勝ち GEOBREAK 80V - ラケット(軟式用)
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