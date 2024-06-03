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ジオブレイク 80V UL2 早い者勝ち GEOBREAK 80V
商品番号 I40291864852
商品名

ジオブレイク 80V UL2 早い者勝ち GEOBREAK 80V
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年使用しました。（月２〜3回程の練習）塗装剥げがありますが、問題なく使用できます。ガット：マルチフォース(ミズノ)去年の全日本社会人選手権大会のブースにて張り替えました。サイズはUL2です。重さが標準でグリップが少し太いです。即購入OK早い者勝ちです。
http://narcologia.ru/goods/plaque431007.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion98278.html
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早い者勝ち ヨネックス ジオブレイク70V-

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