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カスタムドール アウトフィット セット おまけ付き
商品番号 J72479874507
商品名

カスタムドール アウトフィット セット おまけ付き
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 7,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家様のフェイスパーツを使って、ウィッグやアイを再カスタムしています。お写真のアウトフィット付きです。おまけで、ハンドパーツとアイチップもお付けします。別出品していますアウトフィット(写真7枚目)は、追加2000円でお付けできますので、ご希望の方は必ず購入前にお知らせください。(写真8枚目おまけ付き)
http://narcologia.ru/goods/displease52931.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical589001.html
http://narcologia.ru/goods/passivity376683.html
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