カスタムドール アウトフィット セット おまけ付き

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商品詳細
作家様のフェイスパーツを使って、ウィッグやアイを再カスタムしています。お写真のアウトフィット付きです。おまけで、ハンドパーツとアイチップもお付けします。別出品していますアウトフィット(写真7枚目)は、追加2000円でお付けできますので、ご希望の方は必ず購入前にお知らせください。(写真8枚目おまけ付き)
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