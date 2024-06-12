新品☆ちびぬい Lilかんさい 大西風雅

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商品詳細
関西ジャニーズJr.あけおめコンサート2021～関ジュがギューっと大集合～Lilかんさい大西風雅ちびぬい第1弾です【新品・未開封】公式オンラインショップにて購入後、段ボールのまま暗所にて保管しておりました。○即購入可能防水対策等、簡易放送での発送です。ご希望やその他商品で気になる点がありましたら購入前にご質問をいただくようお願いします。＊新品・未使用ですが、あくまで一度人の手に渡った商品であり、神経質な方は購入をお控えください。関西ジャニーズJr.関ジュちびぬい大西風雅Lilかんさいあけおめグッズ
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