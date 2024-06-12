「Sex by Madonna」マドンナ写真集 - CD付き』

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こちらのページをご覧いただきありがとうございます。出品するのは、マドンナの写真集「SexbyMadonna」です。■商品詳細■-アイテム:マドンナ写真集「SexbyMadonna」-付属品:CD(再生未確認、盤面は目視で綺麗と感じます)■商品の状態■-表紙及び裏表紙のアルミ部分にはキズと汚れがあります。-中身のページについては、美しい状態を保っています。■注意事項■-CDの動作については未確認となります。見た目は綺麗ですが、再生確認は行っておりません。-表紙と裏表紙にキズと汚れが見受けられますので、画像でご確認の上、ご購入をお願いいたします。-完璧を求める方の入札はご遠慮ください。-すべての商品はノークレーム・ノーリターンでお願いします。細部まで確認いただき、ご理解のある方のみご購入をお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。