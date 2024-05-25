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お値下げ　アンティークヨーロピアン家具　ソファー
商品番号 M62139077919
商品名

お値下げ　アンティークヨーロピアン家具　ソファー
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 26,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

360度どこから見てもと～ってもお洒落なソファーです！なかなか見つけられない希少デザイン。座ることなくオブジェ感覚で置いていましたが断捨離のため出品します。奥行きもありベッド感覚としても。抜け感があり威圧感なし。ステッチが最高にお洒落な感じを演出。座面とお揃いのクッション4点付きです。座面やや汚れあり。シルバー部分は傷や汚れでなくもともとのデザインになります。カラーベージュ系高さ100㎝座(面まで43)幅135㎝奥行き65㎝中古品のため多少の汚れでも気になさらない方希望します。
http://narcologia.ru/goods/insignificant244982.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful933751.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate835548.html

お値下げ　アンティークヨーロピアン家具　ソファー
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