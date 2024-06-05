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商品詳細
定価約16,000円約10ヶ月ほど使用いたしました。傷や汚れ等特にございません。脚を外していただくと、ロータイプにもなります。※9月20日までにご購入いただける方金額下げさせていただきますので、コメントお願いいたします。土日祝に限り直接受け渡し可能です。（千葉県市川市）発送の場合は、たのメル便で発送いたします。⭐︎発送は3〜7日を設定していますが、土日祝しか発送できない為、遅れる場合がございます。ご了承下さい。カラー···グレー主な張り地···布・ファブリック機能···ロータイプ
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