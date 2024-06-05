ニトリcm等でお馴染みのソファーベッド

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【ニトリ】ソファベッド 15秒 CM



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cm等でも流れてましたニトリのソファーベッドです。現在でもニトリで売っており98000円だと思います。カバーは別売りで売っていますので、カバーを買い直せば新品同様になります。当方利益は求めていませんが発送が400サイズ。解体料金は当日でないとわからないとのことでしたのでこの金額に設定しました。お値下げ、質問ありましたら、お答えします。宜しくお願いします。