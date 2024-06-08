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【新品】エインズレイ チェリーブロッサム　ハピネス　モーニングセット
商品番号 R85181320765
商品名

【新品】エインズレイ チェリーブロッサム　ハピネス　モーニングセット
ブランド名 エインズレイ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エインズレイチェリーブロッサムハピネス　モーニングセットマグカップ　プレートすでに同じものを持っている為、出品いたします。朝のひとときが優雅になるモーニングセットですよ。素材・サイズファインボーンチャイナマグ：口径7.8、300ml、高さ10cmプレート横幅21cm、高さ1.6cm以外商品説明↓↓↓↓～チェリーブロッサムハピネス　～春の風が幸せの便りを運んでくる・・・春の風にのってそよぐ桜は、そっと幸せの便りを届けてくれます。トラディショナルなチェリーブロッサムシリーズを、カジュアルラインで再現いたしました。＊マグ×1点、プレート×1点のセットです。＊デイリーユースを目的とし、電子レンジ・食器洗浄機の使用を可能にした中国製シリーズです。グラス/カップ/酒器···マグカップ素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸その他、ご不明点などありましたら気軽にご質問ください。※お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/rebellion149578.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical4101.html
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