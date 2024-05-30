◆ROYAL COPENHAGEN 1035 フルレース ソーサー

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★プロフィール欄をご一読下さいませ。★お値下げは行っておりませんのでご了承ください。ROYALCOPENHAGEN1035ソーサーのみ濃い青色で綺麗です特に目立つキズ等なし中古品ご理解の上お願い致します。