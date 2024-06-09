【未使用に近い】ファブリック　コーナーソファ/アイボリー

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【商品の説明】カラー：アイボリーサイズ：-肘あり２Pソファ幅1300×奥行750×高さ790mm-肘なし２Pソファ幅1200×奥行750×高さ790mm-スツール幅500×奥行740×高さ350mm座面の高さ350mm【商品の状態】購入後1週間程度しか使用せず手放すことになりました。「未使用に近い」状態です。梱包発送たのメル便で発送を予定ですので、丁寧に梱包してお送りいたします。【送料】送料込みの金額ですが、直接引き取りいただく方は10000円でお譲りします。住まいは神奈川県です。【注意事項】下記、ご確認いただきご購入下さい。・状態等は写真にて判断をお願い致します。・目立った汚れ等はありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。