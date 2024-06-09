アンティークフィニッシュダイニングテーブルセット

利用人数···4人向け天板の形状··四角椅子４脚テーブルの脚は外せますテーブル 横178.縦96高さ77cm椅子 横46.縦50高さ90cm



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アンティーク風テーパーダイニングテーブル 長方形テーブル幅約120cm×80cm［チェコTON社製］



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