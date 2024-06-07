すのこ ベッド シングル ボンネルコイルマットレス

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※プロフィールの注意事項を必ずご確認お願い致します※■他のECサイトでも出品しているため、ご購入前にコメントで在庫確認を必ずお願い致します。■発送伝票に配送業者様よりご連絡差し上げるお電話が必要になります。取引画面のコメントでお知らせ下さい。■北海道、沖縄、一部離島は追加送料が3000円がかります。ご購入前にコメントよりお知らせ下さい。2448154【すのこベッド】■サイズシングル：（約）幅100×長さ195〜210×2.5cmセミダブル：（約）幅120×長さ195〜210×2.5cmダブル（約）幅140×長さ195〜210×2.5cm■材質天然木（桐）■生産国中国■梱包サイズシングル：（約）52×23cm×54cmセミダブル：（約）52×23×64cmダブル（約）52×23×74cm※各サイズは概算です。ボンネルコイルマットレス■サイズシングル：（約）幅97×長さ195×高さ14.5cmセミダブル：（約）幅120×長さ195×高さ14.5cmダブル：（約）幅140×長さ195×高さ14.5cm■詰め物（コイル）線径2.1mmボンネルコイルスプリングコイル数／シングル:320、セミダブル：416、ダブル：480■詰め物（その他）ウレタンフォーム、フェルト、不織布■外装生地の組成ポリエステル100%■カラー ホワイト■生産国 中国