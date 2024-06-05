HermanMiller/ハーマンミラーEamesLoungeChair\u0026Ottoman/イームズラウンジチェアオットマンCharles\u0026RayEames/チャールズ＆レイ・イームズ本革 本物正規品 希少チェリー材数多くのイームズの作品の中で最高傑作とされているラウンジチェアオットマンです。世界的にコレクターズアイテムとして値段が衰えない本物のハーマンミラー社製です。こちら現在では製造販売されていないチェリー材を使ったラウンジチェア\u0026オットマンです。今後とても珍しくなるアイテムです。約チェア：W850×D900×H835×SH400mm/オットマン：W660×D560×H400mm座りシワはあります。フレームに小傷程度で全体を通してはコンディションは良いです。らくらく家財便【A】と【D】ランクにて発送を予定しています。※送料の欄に着払いとなっておりますが、らくらく家財便は発払いのため事前に別途送料分をお振り込み頂きます。即、購入OKです！テイスト···ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリーカラー···ブラック主な張り地···天然皮革（本革）機能···オットマン付



美品 ハーマンミラー イームズ ラウンジチェア 本革 定80万 正規品 ...



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Herman Miller Eames Lounge Chair&Ottoman / ハーマンミラー イームズラウンジチェア&オットマン, ブラック皮革



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