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ファイヤーキング Fire kingプリムローズ　スナックセット　2組セット
商品番号 B65288067957
商品名

ファイヤーキング Fire kingプリムローズ　スナックセット　2組セット
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイヤーキングプリムローズカップとプレートがセットになったスナックセットです。こちら2組セットの販売です。ピンク、赤、黒で描かれたサクラソウのお花がとてもかわいらしい「プリムローズ」シリーズ。製造は1960〜1962年の短い期間のみですが、定番的なディナーウェア・シリーズです。プレートの一部が灰色に変色している箇所がありますが、他は目立ったキズやワレやカケもなくツヤがあり、全体的に状態のよいものだと思います。アンティーク、ヴィンテージ商品にご理解いただける方ぜひどうぞ。○カップ　直径8.5cm×高さ6cm○プレート　横6cm（取手まで全体9cm）×縦　　5.5cm#ファイヤーキング#fireking#プリムローズ#ミルクガラス#スナックセット#ヴィンテージお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、食器セット、皿/プレートグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/freezer448198.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation527821.html
http://narcologia.ru/goods/cotton129061.html
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