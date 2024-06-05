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- ファイヤーキング Fire kingプリムローズ スナックセット 2組セット
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商品詳細
ファイヤーキングプリムローズカップとプレートがセットになったスナックセットです。こちら2組セットの販売です。ピンク、赤、黒で描かれたサクラソウのお花がとてもかわいらしい「プリムローズ」シリーズ。製造は1960〜1962年の短い期間のみですが、定番的なディナーウェア・シリーズです。プレートの一部が灰色に変色している箇所がありますが、他は目立ったキズやワレやカケもなくツヤがあり、全体的に状態のよいものだと思います。アンティーク、ヴィンテージ商品にご理解いただける方ぜひどうぞ。○カップ 直径8.5cm×高さ6cm○プレート 横6cm（取手まで全体9cm）×縦 5.5cm#ファイヤーキング#fireking#プリムローズ#ミルクガラス#スナックセット#ヴィンテージお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、食器セット、皿/プレートグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···ガラス
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