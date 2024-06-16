LC3 2人掛け　リプロダクト ソファ　コルビジェ 白　合皮

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入手不可能となってしまった幻の名作ルコルビュジェlc2。その名作が時代を超えて復刻！GRANDCOMFORT(大いなる快適）と呼ばれたコルビジェの代表作lc2ソファーでもっとも重要なポイントは、『心地』。ソファー座面内部は、３構造のスーパートライウレタンの上からふんわりとした羽毛をプラスし、体を充分に支えてくれるクッションを実現。クッションは、上質な肌触りと座り心地です。コルビジェソファーの美しいフォルムを引き立てるフレームは、メッキ仕上げでは剥がれ易く、ステンレス以外はサビ等の原因になるのため、使用したフレームはすべてステンレスです。美しい輝きを失わぬよう仕上げは鏡面磨きと全てにこだわったルコルビジェlc2ソファーです。□サイズ(mm)W1680×D725×H590SH320mm□状態角なと傷や擦れは多少こざいますが、状態は良好です。新品ではございませんので、多少のコキズや使用感はご了承くださいませ。＊中古品のため写真に撮りきれない小傷等ご理解ください。＊神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。＊ご購入いただいた方は上記の件をご了承いただいたものとし、NCNRでお願いいたします。□配送方法たのメル便にての発送になります。離島など発送不可地域がございますのでご了承くださいませ。#LC3#コルビジェ #ソファ#リプロダクト 管理番号：C307001