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KORG i3 MUSIC WORKSTATION
商品番号 Q53290577310
商品名

KORG i3 MUSIC WORKSTATION
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 14,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

korgi3ミュージックワークステーションです。新品購入後自室で数回使用してます。鍵盤に細かい傷がありますが、それ以外全体的に使用感は少なく未使用に近いですです。ケースに入れた状態で外箱に収納して発送予定です。(写真を参考にしてください)本体電源アダプターケース取扱説明書外箱フットスイッチPS-1(使用感あり)
http://narcologia.ru/goods/conception938657.html
http://narcologia.ru/goods/waveform236117.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome912643.html

KORG i3 MUSIC WORKSTATION
i3 - MUSIC WORKSTATION | KORG (Japan)

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