楽只苑 京焼き 清水焼 夫婦茶碗 茶碗 染付 白地にブルー　鳥の絵柄

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内染山水夫婦茶碗 紫峰 - 京焼清水焼 松韻堂 内染山水夫婦茶碗 紫峰 - 京焼清水焼 松韻堂



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染赤桜詰夫婦茶碗 総 芳山 - 京焼清水焼 松韻堂 染赤桜詰夫婦茶碗 総 芳山 - 京焼清水焼 松韻堂



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染付雲錦詰夫婦茶碗 貴史 - 京焼清水焼 松韻堂 染付雲錦詰夫婦茶碗 貴史 - 京焼清水焼 松韻堂



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京焼/楽只苑/如水窯 金魚絵変わり箸置揃（5客）/5.5X2.1X H1.5 ... 京焼/楽只苑/如水窯 金魚絵変わり箸置揃（5客）/5.5X2.1X H1.5 ...

プロフィール一読お願います！即購入おっけいです♪楽只苑京焼清水焼染付 植物や鳥の絵が描かれたデザインの夫婦茶碗2点（大）（小）を出品致します。◾️サイズ（約）大:直径11.4cm高さ6cm底面直径4.3cm小:直径10.8cm高さ5.5cm底面直径4.3cm◾️カラー ホワイト×ブルー◾️茶碗2点-状態-☆新品、未使用（保管品）☆業者による消毒簡易清掃済み外観を損なう大きなダメージはありません。ユーズド品の為、写真では撮りきれない微細なスレくすみはあるかもしれません。箱は汚れ有りです。御理解頂いた上でのご購入を宜しくお願い致します。検）#京焼き#楽只苑#京焼き#山本壹楽#やまもといちらく#夫婦茶碗#染付茶碗#茶碗#湯浅