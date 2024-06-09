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楽只苑 京焼き 清水焼 夫婦茶碗 茶碗 染付 白地にブルー　鳥の絵柄
商品番号 J95560308878
商品名

楽只苑 京焼き 清水焼 夫婦茶碗 茶碗 染付 白地にブルー　鳥の絵柄
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィール一読お願います！即購入おっけいです♪楽只苑京焼清水焼染付　植物や鳥の絵が描かれたデザインの夫婦茶碗2点（大）（小）を出品致します。◾️サイズ（約）大:直径11.4cm高さ6cm底面直径4.3cm小:直径10.8cm高さ5.5cm底面直径4.3cm◾️カラー　ホワイト×ブルー◾️茶碗2点-状態-☆新品、未使用（保管品）☆業者による消毒簡易清掃済み外観を損なう大きなダメージはありません。ユーズド品の為、写真では撮りきれない微細なスレくすみはあるかもしれません。箱は汚れ有りです。御理解頂いた上でのご購入を宜しくお願い致します。検）#京焼き#楽只苑#京焼き#山本壹楽#やまもといちらく#夫婦茶碗#染付茶碗#茶碗#湯浅
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楽只苑 京焼き 清水焼 夫婦茶碗 茶碗 染付 白地にブルー　鳥の絵柄
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