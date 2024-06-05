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大倉陶園 モーニング 1客何度か？使っていません。大きな一輪のバラの「ブルーローズ」シリーズです大倉陶園独自の「岡染技法」で表現されるやわらかく、深みのある紺色の薔薇は普段使いとしても、インテリアとしてもおすすめです♪♪