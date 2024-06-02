ニトリ　リクライニングソファ　1人

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商品詳細
メーカー：ニトリ商品名：1人用電動本革リクライニングソファ(ビリーバー3CA厚革)カラー：キャメルサイズ（概算）：幅89×奥行97×高さ99cm2021年購入小傷等有り説明書等はついておりません詳細はニトリWEBページで確認お願いします。
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