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- 【源右衛門】古伊万里の伝統 日本銘窯 舘林源右衛門作 赤濃牡丹絵 皿付マグカップ
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商品詳細
【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 舘林源右衛門作の皿付マグカップになります。このマグカップは源右衛門特有の濃技法で描かれた赤濃牡丹絵の皿付マグカップです。図柄はすべて手描きになります。【マグカップの寸法】碗の口径高さ皿の直径【共箱】箱はありません。【窯元価格】￥１３,２００.－【送料】送料込みです。種類···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器(セラミック)焼物ブランド…源右衛門 有田焼
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