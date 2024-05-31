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- 【新品未使用】ニッコー ティーカップ2客セット
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商品詳細
ブラウンの大理石デザインの上品かつ、モダンなティーカップソーサーの２客セットです。ティーカップの縁、ソーサーの縁はゴールドで、華やかな印象です。新品未使用です。箱はありません。お値下げはご遠慮いただきますようお願いいたします。￼【サイズ】 ティーカップ 直径約8センチ 高さ約6.5センチ ソーサー 直径約15.5センチ#ニッコー#ティーカップ#ザラホーム
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