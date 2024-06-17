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ポーリッシュポタリー　新品　マグカップ大
商品番号 W55898084103
商品名

ポーリッシュポタリー　新品　マグカップ大
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

製造元　マヌファクトラ社サイズ　高さ9.5口径8.5持ち手までの長さ13.0満水時380cl新品未使用。人気のウサギ柄。カフェオレなどにもちょうどいい少し大きめのマグです。複数購入で同梱ご希望の場合はお値引き出来ますので、ご購入前にご相談下さいませ。
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