ポーリッシュポタリー　新品　マグカップ大

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製造元 マヌファクトラ社サイズ 高さ9.5口径8.5持ち手までの長さ13.0満水時380cl新品未使用。人気のウサギ柄。カフェオレなどにもちょうどいい少し大きめのマグです。複数購入で同梱ご希望の場合はお値引き出来ますので、ご購入前にご相談下さいませ。