置き時計　フラワー　スワロフスキー　おしゃれ　贈り物

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ご覧頂きありがとうございます。おしゃれな置き時計になります。友人のプレゼントに購入しましたが似たような物がすでにあり‥泣く泣く渡しそびれました。素敵な物なのでどなたか使ってくださる方にお譲りしたいです。箱、説明書もあるので贈り物にも使えると思います。おすすめポイント※時計部分は日本国内で組立（1年間保証付き）今年の6月に購入※リズム時計社製のムーブメント※スワロフスキー社製のクリスタルガラスを使用サイズ 18㎝×18㎝ 奥行き 6㎝ 電池部分を入れると7.5㎝定価 8500円よろしくお願い致します。