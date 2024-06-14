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置き時計　フラワー　スワロフスキー　おしゃれ　贈り物
商品番号 K59293665082
商品名

置き時計　フラワー　スワロフスキー　おしゃれ　贈り物
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。おしゃれな置き時計になります。友人のプレゼントに購入しましたが似たような物がすでにあり‥泣く泣く渡しそびれました。素敵な物なのでどなたか使ってくださる方にお譲りしたいです。箱、説明書もあるので贈り物にも使えると思います。おすすめポイント※時計部分は日本国内で組立（1年間保証付き）今年の6月に購入※リズム時計社製のムーブメント※スワロフスキー社製のクリスタルガラスを使用サイズ　18㎝×18㎝　　　　奥行き　6㎝　　　　　電池部分を入れると7.5㎝定価　8500円よろしくお願い致します。
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