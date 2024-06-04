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- 【真作】貴道草衣/厩舎/双馬図/馬図/横物/掛軸/名家伝来/AD-362
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商品詳細
【真作】【参考】貴道草衣（きどうそうい）明治33年京都に生れる。旧号・春鳳。名は敬太郎。山元春挙に師事する。京都絵画専門学校卒。帝展・文展15回。京都左京区に住す。昭和年代の画家【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙、表装共に概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 134㎝×幅 60㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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